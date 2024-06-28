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الإيرانيون يترقبون نتائج الانتخابات الرئاسية

جانب من عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية (أ ف ب)
29 يونيو 2024 01:09

طهران (وكالات)

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يترقب الإيرانيون نتائج الانتخابات الرئاسية في بلادهم وذلك بعد أن أدلى الناخبون، أمس، بأصواتهم في انتخابات مبكرة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
ودُعي حوالي 61 مليون ناخب للتوّجه إلى صناديق الاقتراع الموزّعة على 58 ألفاً و640 مركزاً انتخابياً تنتشر في سائر أنحاء البلاد.
وأظهرت لقطات بثتها وسائل الإعلام الرسمية طوابير منفصلة للرجال والنساء وهم ينتظرون، حاملين هوياتهم، قبل الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع في المساجد أو المدارس.
وتعيّن تنظيم هذه الانتخابات على عجل بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث طائرة هليكوبتر في 19 مايو.
وتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، جميعهم في الخمسينيات أو الستينيات من العمر.
وإذا لم يحصل أيّ من هؤلاء المرشّحين على الغالبية المطلقة من الأصوات، تُجرى جولة ثانية في الخامس من يوليو.
ويُتوقع صدور أولى التقديرات لنتيجة التصويت اليوم السبت، على أن تصدر النتائج الرسمية في موعد أقصاه غداً الأحد.

الانتخابات الإيرانية
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