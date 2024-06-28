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توقعات باستمرار موجات الحر وحرائق الغابات في أوروبا

طائرة إطفاء تكافح حريق غابات في اليونان
29 يونيو 2024 01:09

نيويورك (وكالات)

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من المتوقع أن تشتد درجات الحرارة المرتفعة، في أوروبا الشهر المقبل، وهو ما لا يبشر بتراجع واسع لموجات الحر وحرائق الغابات، التي اجتاحت أجزاء من القارة. 
ومن المتوقع أن تشهد اليونان وإسبانيا وإيطاليا، أشد الظروف المناخية حرارة، في يوليو، طبقاً لما ذكره خبراء الأرصاد الجوية، الذين استطلعت وكالة «بلومبرج» للأنباء آراءهم. 
ومن المتوقع أن يتراجع متوسط درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، لكن يمكن أن ترتفع، بحلول نهاية الشهر.
وحطمت درجات حرارة المحيط الأطلسي الأرقام القياسية، في الأشهر الأخيرة، وسوف تساهم في ارتفاع درجات الحرارة في أجزاء من جنوب شرق أوروبا، حسب ما ذكره ماثيو دروس، خبير الأرصاد الجوية، في شركة «ماكسار تكنولوجيز». 
وأضاف «تلعب حالة درجات حرارة سطح البحر العالمية، دوراً في تفاعل المحيطات والغلاف الجوي بشكل وثيق». 
يشار إلى أن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم آثار الطقس السيئ، على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يكون عام 2024، الأكثر سخونة على الإطلاق.

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