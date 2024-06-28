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إسرائيل تنفّذ عملية برية بغطاء جوي في شمال غزة

عائلات فلسطينية في مخيم جباليا شمال غزة (أ ف ب)
29 يونيو 2024 01:09

غزة (الاتحاد)

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أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، بأنه ينفّذ عمليات بتغطية جوية في حي الشجاعية شمالي غزة.
وأفاد شهود عيان ومسعفون أن العملية أدت إلى سقوط العديد من الضحايا.
وجاء تجدد المعارك في شمال غزة بعد تصريحات صادرة الأحد عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي أفاد بأن حدّة «المرحلة المكثّفة» من الهجوم الإسرائيلي على غزة تتراجع بعد نحو 9 شهور.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «خلال ليل الخميس بدأ الجنود تنفيذ عمليات مستهدفة في منطقة الشجاعية في إطار عملية بدأت في وقت سابق».
ومع توغل الجيش الإسرائيلي، قصفت الطائرات الحربية عشرات الأهداف التابعة للفصائل الفلسطينية، وفق ما أعلن الجيش. 
ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية افيخاي ادرعي عبر موقع «إكس» سكان الشجاعية أمس الأول إلى الإخلاء الفوري وطالبهم بالتوجه إلى المنطقة الواقعة على بعد نحو 25 كيلومتراً. 
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، مقتل جندي آخر خلال معارك في جنوب غزة. 
ويرتفع بذلك عدد قتلاه منذ بدء العمليات البريّة في القطاع إلى 314 جندياً.
وفي أجزاء أخرى من القطاع، أعلنت مصادر طبية أمس، مقتل ثلاثة أشخاص في دير البلح في وسط غزة.
وأظهرت صور تعرّض مبنى بلدي إلى الدمار فيما أظهرت صور أخرى زملاء 4 متطوّعين في الدفاع المدني قتلوا في قصف على مخيم النصيرات للاجئين.
وأفاد شهود عيان بتعرّض النصيرات إلى قصف مدفعي.

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