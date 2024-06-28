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بوتين يدلي بتصريحات بشأن الاقتصاد الروسي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
29 يونيو 2024 00:00

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الروسي بصدد تسجيل نمو بنحو 5%، على أساس الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية للأنباء.
وتابع بوتين خلال تجمع لخريجي الجامعات: "سنرى ما سيأتي به النصف الأول من العام، ولكننا سنرى نموا بنحو 5% للناتج المحلي الإجمالي للبلاد".
وفي الواقع، فشلت العقوبات الغربية في كبح الاقتصاد الروسي. ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني "روستات"، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5,4% في الربع الأول من العام.
ويرجع هذا النمو، أساسا، إلى ارتفاع حاد في إنفاق روسيا على التسليح والجيش، حيث أدت الرواتب والتعويضات لأسر الجنود إلى زيادة دخل العديد من الأسر.
ويؤدي نقص العمالة أيضا إلى ارتفاع الأجور.

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المصدر: د ب أ
فلاديمير بوتين
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