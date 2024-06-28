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تحذيرات من توقف المستشفى الوحيد شمال غزة لعدم توفر الوقود

طفلة نازحة (أ ف ب)
29 يونيو 2024 01:09

غزة (الاتحاد)

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تجددت التحذيرات من توقف المستشفى الوحيد في شمال قطاع غزة عن العمل لعدم توفر الوقود، فيما تعمل المنظومة الصحية بالقطاع بالحد الأدنى لعدم توفر المستلزمات الطبية والأدوية.
وحذر مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، أمس، من توقف العمل بالمستشفى خلال الساعات القادمة بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل المولدات، نظراً لانقطاع التيار الكهربائي عن القطاع.
وقال مدير المستشفى حسام أبو صفية: «خلال الساعات القادمة، إذا لم يتوفر الوقود سنعلن توقف المستشفى الوحيد شمالي قطاع غزة عن العمل، ما يعني وفاة مرضى، بينهم أطفال في قسم الحضانة».
وأضاف: «المنظومة الصحية في محافظتي غزة وشمال القطاع تعمل بالحد الأدنى، نظراً لعدم توفر المستلزمات الطبية والمستهلكات والأدوية».
وحذر مدير المستشفى من كارثة خطيرة تتمثل في تدهور في الوضع الصحي لدى السكان، خاصةً فئة الأطفال وكبار السن، جراء المجاعة.
ولفت إلى أنه «في محافظتي غزة والشمال، هناك تقريبا انعدام للطعام، والمتاح فقط الدقيق».
وأشار إلى أن «الأيام الماضية شهدت وصول عشرات الأطفال للمستشفى يعانون من سوء التغذية».
وبحسب «اليونيسف»، ونقلاً عن شركائها الذين يعملون على الأرض، فإن واحداً من بين كل 3 أطفال في شمال غزة يعانون من سوء التغذية الحاد أو الهزال.
وناشد أبو صفية المؤسسات الدولية والأمم المتحدة العمل على إدخال الوقود والمستلزمات الطبية والأدوية إلى المستشفى بأسرع وقت.

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