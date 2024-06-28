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أردوغان لا يستبعد استعادة العلاقات مع سوريا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
29 يونيو 2024 01:10

أنقرة (وكالات) 

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، إنه لا يستبعد احتمال عقد اجتماع مع نظيره السوري الرئيس بشار الأسد للمساعدة في استعادة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال أردوغان إن أنقرة ودمشق ربما تتحركان لاستعادة العلاقات، وذلك حينما سأله صحفيون عن تقارير تفيد بأن الرئيس الأسد قال إن حكومته منفتحة على مبادرات التطبيع مع أنقرة ما دامت تحترم سيادة سوريا، وتسهم في مكافحة الإرهاب.
وأضاف أردوغان: «لا سبب لعدم حدوث ذلك»، وتابع: «مثلما أبقينا علاقاتنا في غاية الحيوية في الماضي.. فمن المؤكد أنه لا يُحتمل القول بأن هذا لن يحدث مجدداً في المستقبل، بل يمكن أن يحدث».

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سوريا وتركيا
الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان
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