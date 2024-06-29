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الناخبون في موريتانيا يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

الناخبون في موريتانيا يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
29 يونيو 2024 08:24

 بدأ قرابة مليوني ناخب موريتاني اليوم السبت الادلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس للبلاد من بين سبعة مرشحين أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني.

ويبلغ عدد مكاتب التصويت خمسة آلاف و400  مكتب اقتراع موزعة على عموم محافظات ( ولايات) البلاد الـ  15  وسيصوت الموريتانيون في الخارج في 52 مكتبا تم فتحها في أوربا وآسيا وأميركا وافريقيا.  ومن المقرر إغلاق مكاتب التصويت مساء اليوم على أن تبدأ عمليات الفرز مباشرة.

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ويتم انتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأصوات (50%+1)، وإذا لم يحصل أحد المترشحين على الأغلبية في الجولة الأولى، تُنظم جولة ثانية بعد أسبوعين بين المرشحَين الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات.

 

 

المصدر: وكالات
محمد ولد الغزواني
نواكشوط
موريتانيا
انتخابات رئاسية
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