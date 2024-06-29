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السيسي: العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطوراً إيجابياً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
29 يونيو 2024 13:13

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت أن هناك تطورا إيجابيا بالعلاقات المصرية الأوروبية ، مشيرا إلى تواصل توقيع اتفاقيات الشراكة. وقال السيسي ، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انطلق بالقاهرة اليوم :"نعمل من أجل تمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من فرص الاستثمار في مصر" ، لافتا إلى ان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي والاستثمار تحتل مقدمة المجالات. وأكد السعى لتنسيق ودعم دائم بين مصر وأوروبا للتصدي للتحديات الإقليمية والدولية وآثارها الاقتصادية.

بدورها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين العمل على زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر بقيمة 8ر1  مليار يورو. وقالت، في كلمة خلال المؤتمر :"وقعنا من ذي قبل مع مصر اتفاقية شراكة استراتيجية تعكس علاقة وطيدة بين مصر والاتحاد الأوروبي"، مضيفة :"لدينا أكثر من ألف شركة تعمل بالمنطقة ونسعى للعمل لمزيد من تيسير الظروف الاستثمارية".  

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وأشارت إلى أن مصر لديها هدف لأن تكون مركزا للطاقة النظيفة وهذا يعظم من دورها بالنسبة للمنطقة والعالم، لافتة إلى توقيع اتفاقية جديدة اليوم للتدريب الرقمي بقيمة 25 مليون يورو. وأوضحت أن لديهم أطر ثقة في العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا وهذا يدعم القطاع الخاص في مختلف المجالات.

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
مصر
عبدالفتاح السيسي
أورسولا فون دير لايين
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