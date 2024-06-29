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البحرين تدعو إلى تجنب التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

علم البحرين
29 يونيو 2024 15:55

أكدت مملكة البحرين ضرورة تجنب التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة، حفاظا على أمن لبنان، وذلك في إطار السعي إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الإقليم.

وقالت المملكة إنها وفي إطار رئاستها للقمة العربية الثالثة والثلاثين، تابعت ببالغ القلق تطورات الأحداث والتصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، داعية إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين والعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، واللجوء إلى الحلول السلمية عبر التفاوض بين البلدين حفاظا على حياة السكان المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.

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وأكدت المملكة، في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين، دعمها للجهود التي يقوم بها في هذا الخصوص المبعوث الأميركي إلى لبنان والمبعوث الفرنسي إلى لبنان، ومساندة مساعيهما لخفض التصعيد والتوتر وتحقيق الأمن والاستقرار على الحدود اللبنانية الاسرائيلية. 
وطالبت البحرين، مجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل، وإيلاء الاشتباكات العسكرية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ما تستحقه من اهتمام، وإصدار قرار عاجل بوقف إطلاق النار حرصا على عدم اتساع دائرة الصراع، لما لذلك من تداعيات خطرة على الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.

 

المصدر: وام
القمة العربية
لبنان
البحرين
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