روسيا تسيطر على بلدة في أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم السبت، السيطرة على بلدة بالقرب من مدينة "تورتسك" في شرق أوكرانيا التي تتعرّض لهجمات روسية متزايدة منذ مطلع يونيو الجاري.

وجاء في التقرير اليومي، الصادر عن وزارة الدفاع الروسية "بفضل عمليات كُلّلت بالنجاح"، سيطرت "وحدات تجمّع الجنود المركزي على بلدة شومي".

وتقع هذه البلدة الصغيرة بالقرب من مدينة "تورتسك" التي تشكّل سدّا أساسيا على هذا الخطّ من الجبهة.

وأفاد سكان من "تورتسك" في تصريحات صحفية، هذا الأسبوع، عن العشرات من عمليات القصف يوميا والتي ارتفع عددها منذ مطلع يونيو. ودعت السلطات السكان إلى إخلاء منازلهم.

ومنذ أشهر، تقضم روسيا أراضي في شرق أوكرانيا.