بيلاروسيا تعزز قواتها على الحدود مع أوكرانيا

قال قائد عسكري في بيلاروسيا، اليوم السبت، إن بلاده نشرت قوات دفاع جوي إضافية على حدودها مع أوكرانيا لحماية "منشآت البنية التحتية الحيوية" بسبب زيادة نشاط الطائرات المسيرة في المنطقة.

كانت بيلاروسيا أعلنت، قبل أيام، إنها أسقطت طائرة مسيرة رباعية المراوح عبرت الحدود بشكل غير قانوني من أوكرانيا "لجمع معلومات حول البنية التحتية الحدودية في بيلاروسيا".

وقال أندريه سيفرينتشيك قائد قوات الدفاع الجوي اليوم السبت إن الوضع في المجال الجوي عبر الحدود لا يزال متوترا.

وأضاف في بيان نشر على قناة وزارة الدفاع على تيليجرام "نحن على استعداد لاستخدام جميع القوات والوسائل المتاحة بشكل حاسم لحماية أراضينا وسكان جمهورية روسيا البيضاء من الاستفزازات المحتملة في المجال الجوي".

وقالت وزارة الدفاع في وقت سابق يوم السبت إن لديها معلومات تظهر أن أوكرانيا تحرك المزيد من القوات والأسلحة والعتاد العسكري إلى منطقة جيتومير الشمالية المتاخمة لروسيا البيضاء.

ولم يصدر تعليق من أوكرانيا حتى الآن.