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السيسي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

السيسي يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين
29 يونيو 2024 17:01

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية للقطاع بصورة عاجلة تفاديا للكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة.
وجدد السيسي تحذير مصر من احتمالات توسع الصراع التي تتزايد حاليا على نحو يتسم بالخطورة البالغة.  
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنعقد في القاهرة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن اللقاء تطرق إلى سبل مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة، خاصة على صعيد التطورات في قطاع غزة وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة. ‏‎
وأوضح أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس المصري طالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وسريعة لتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع.
واتفق الجانبان على أن التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية، سيظل السبيل الأمثل لضمان الاستقرار المستدام في المنطقة.  
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس المصالح التي يتقاسمها الجانبان، وحرص الاتحاد الأوروبي على دعم مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي الذي تشهده مصر.

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المصدر: وكالات
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عبد الفتاح السيسي
قطاع غزة
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