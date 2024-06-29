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الصين تصدر إنذارا أحمر للتحذير من عواصف

أمطار ورياح جراء عاصفة في الصين
29 يونيو 2024 18:30

حذرت الصين من المزيد من العواصف الممطرة في مختلف أنحاء البلاد، وحثت السكان على الاستعداد لانهيارات أرضية محتملة وسط موجة مستمرة من الطقس السيء، بحسب ما أوردته وسائل إعلام.
وأصدرت السلطات الصينية، اليوم السبت، إنذارا أحمر، نقلته وكالة الصين للأنباء "شينخوا"، للتحذير من هبوب عواصف ممطرة، وهو الأشد في نظام التحذير من الطقس المكون من أربع درجات.
جاء ذلك نقلا عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الذي حذر من وقوع كوارث جيولوجية محتملة في بعض المناطق المتضررة من الأمطار، بما في ذلك مقاطعات "آنهوي" و"جيانجسو" و"هوبي" و"هونان" و"جيانجشي" و"قويتشو".
وفي الوقت نفسه، تفرض الفيضانات، التي وصلت إلى رقم قياسي، في نهر "ووسولي" بشمال شرق الصين ضغطا على المزارعين في المنطقة المعروفة بأنها "مخزن الحبوب الرئيسي" في البلاد.

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المصدر: د ب أ
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نظام إنذار
عواصف رعدية
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