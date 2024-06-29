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رياح شديدة تؤجج حريق غابات قرب أثينا

فريق يكافح حريق غابات قرب أثينا
29 يونيو 2024 18:43

قالت إدارة الإطفاء اليونانية، اليوم السبت، إن العشرات من أفرادها يكافحون لمنع حريق غابات من الانتشار والوصول إلى محمية طبيعية في منطقة غابة جبلية على مشارف العاصمة أثينا.
وذكر مسؤول من الإدارة أن نحو 80 من رجال الإطفاء تعاونهم 10 طائرات تحمل المياه يحاولون السيطرة على الحريق المندلع على جبل "بارنيثا"، على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الشمال من أثينا، والذي تؤججه الرياح العاتية.
وظهرت سحابة كثيفة من الدخان في سماء أثينا، المحاطة بالجبال، لكن مسؤولا محليا قال إن الحريق لا يهدد أي منازل.
وقال كوستاس زوبوس، نائب حاكم منطقة في أثينا، للتلفزيون الرسمي "الوضع مستقر حتى الآن".
ونصحت السلطات السكان بالبقاء بعيدا عن مناطق الغابات وسط الطقس الحار والعاصف الذي تشهده أنحاء كثيرة من البلاد. ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن من غير المتوقع أن تهدأ الرياح قبل غد الأحد.
وتشيع حرائق الغابات في اليونان، لكنها أصبحت أكثر تدميرا في السنوات القليلة الماضية مع اشتداد حرارة الصيف وجفافه ورياحه، وهو ما يربطه العلماء بآثار تغير المناخ.

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المصدر: وكالات
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أثينا
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