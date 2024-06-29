الأحد 30 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر والصومال تبحثان الوضع في القرن الأفريقي

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الصومالي
29 يونيو 2024 20:07

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكرى، اليوم السبت، مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، مستجدات الوضع الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي.
وأوضح أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين بحثا التشاور والتنسيق بين مصر والصومال بشأن أهم المستجدات في المنطقة.
وأكدا حرصهما على دعم الاستقرار والسلام وتجنب مصادر التوتر وزعزعة الاستقرار.
من ناحية أخرى، كشف أبو زيد، أن المباحثات تناولت برامج التعاون القائمة بين البلدين فى مجالات التدريب والطيران والصحة والتعليم والثقافة، حيث أعرب الوزيران عن سعادتهما بقرب الإعلان عن افتتاح خط طيران مباشر بين البلدين فى شهر يوليو المقبل.
وأشار إلى أن اللقاء تناول مختلف جوانب العلاقات المصرية-الصومالية وسبل تعزيزها وتنميتها فى مختلف الجوانب وتعزيزها خلال المرحلة القادمة. 

أخبار ذات صلة
الصومال: لا مفاوضات مع «الشباب» الإرهابية
السيسي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
المصدر: د ب أ
مصر
الصومال
القرن الأفريقي
آخر الأخبار
رئيس الدولة: خالص العزاء والمواساة إلى الملك محمد السادس في وفاة والدته
علوم الدار
رئيس الدولة: خالص العزاء والمواساة إلى الملك محمد السادس في وفاة والدته
29 يونيو 2024
محمد بن راشد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
علوم الدار
محمد بن راشد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
29 يونيو 2024
منصور بن زايد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
علوم الدار
منصور بن زايد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
اليوم 00:35
5 مباريات للشارقة في معسكر النمسا استعداداً للموسم الجديد
الرياضة
5 مباريات للشارقة في معسكر النمسا استعداداً للموسم الجديد
اليوم 12:30
غداً.. تبدأ فترة السماح بصيد أسماك القرش بالدولة
علوم الدار
غداً.. تبدأ فترة السماح بصيد أسماك القرش بالدولة
اليوم 12:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©