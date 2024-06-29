مصر والصومال تبحثان الوضع في القرن الأفريقي

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكرى، اليوم السبت، مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، مستجدات الوضع الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي.

وأوضح أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين بحثا التشاور والتنسيق بين مصر والصومال بشأن أهم المستجدات في المنطقة.

وأكدا حرصهما على دعم الاستقرار والسلام وتجنب مصادر التوتر وزعزعة الاستقرار.

من ناحية أخرى، كشف أبو زيد، أن المباحثات تناولت برامج التعاون القائمة بين البلدين فى مجالات التدريب والطيران والصحة والتعليم والثقافة، حيث أعرب الوزيران عن سعادتهما بقرب الإعلان عن افتتاح خط طيران مباشر بين البلدين فى شهر يوليو المقبل.

وأشار إلى أن اللقاء تناول مختلف جوانب العلاقات المصرية-الصومالية وسبل تعزيزها وتنميتها فى مختلف الجوانب وتعزيزها خلال المرحلة القادمة.