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السعودية تحث مواطنيها على مغادرة لبنان فوراً

السعودية تحث مواطنيها على مغادرة لبنان فوراً
29 يونيو 2024 21:32

دعت المملكة العربية السعودية جميع مواطنيها إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان وحثت رعاياها الموجودين هناك على مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن سفارة المملكة لدى لبنان قولها "إنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث الجارية جنوب لبنان، وتؤكد على دعوتها السابقة لجميع المواطنين السعوديين للتقيد بقرار منع السفر إلى لبنان".
وحثت السفارة "الرعايا السعوديين الموجودين هناك على مغادرة الأراضي اللبنانية بشكلٍ فوري".
ولفتت السفارة إلى "ضرورة تواصل مواطنيها معها حال حدوث أي طارئ".  

 

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المصدر: وكالات
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