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الصومال: لا مفاوضات مع «الشباب» الإرهابية

جنود صوماليون في مناطق محررة بمحافظة جلجدود (من المصدر)
30 يونيو 2024 01:58

مقديشو (وكالات)

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نفى مستشار الأمن القومي الصومالي، حسين شيخ علي، وجود مفاوضات سرية بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وحركة «الشباب» الإرهابية. 
وأشار إلى أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وضع شروطاً واضحة بشأن هذا الاحتمال، تتمثل في قطع المقاتلين أي صلة مع الجماعات الإرهابية العالمية، وقبول سلامة أراضي الصومال، والاستعداد لمراجعة أجندتهم السياسية بشكل سلمي.. وفقاً لما أوردته، أمس، مواقع إخبارية صومالية. 
وجاء هذا التصريح رداً على تقارير تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن التحضير لمفاوضات بين الحكومة الصومالية وحركة «الشباب».
 وتشن حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي هجمات ضد الدولة والمجتمع الصوماليين. وعلى الرغم من طرد حركة «الشباب» من العاصمة مقديشو عام 2011، ومن مناطق كثيرة أخرى كانت تسيطر عليها، بفضل هجمات للقوات الصومالية المدعومة بقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، فما زالت فلول الحركة تقوم بعمليات إرهابية من وقت لآخر.

الصومال
حركة الشباب الإرهابية
حسن شيخ محمود
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