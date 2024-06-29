الأحد 30 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العثور على 5 عبوات من مخلفات «داعش» بمسجد النوري بالموصل

مسجد النوري في الموصل القديمة (أ ف ب)
30 يونيو 2024 01:58

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
«سفنتين».. «سفيرة النوايا الحسنة» لدى اليونسكو
باحثون وكُتّاب: للإمارات دور محوري في حفظ التراث العربي

أعلنت منظمة «اليونسكو» العثور على 5 عبوات خبأها تنظيم «داعش» الإرهابي قبل 7 سنوات داخل جدار مسجد النوري، وهو أيقونة التراث العراقي الذي يجري حالياً ترميمه في مدينة الموصل.
 وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إنها «عبوات ناسفة ضخمة كانت مصمّمة لإسقاط المسجد بالكامل».
 ولكنها أوضحت أن «الوضع تحت السيطرة تماماً، ولا يوجد أي خطر على السكان المحيطين، ومن المقرّر تفكيك العبوات الناسفة في الأيام المقبلة».
 ودُمّر الجامع ومنارته الحدباء في يونيو 2017 خلال المعارك بين القوات العراقية والتنظيم الإرهابي بفعل متفجّرات وضعها «داعش» داخل المسجد.
 وقالت «اليونسكو»، إنه «تمّ اكتشاف 5 عبوات غير منفجرة الثلاثاء داخل الجدار الجنوبي لقاعة الصلاة، وتحتوي كل منها على متفجرات تزن 1.5 كيلوغرام».
 وأكّدت أنه «تم إبطال مفعول إحداها، لكن الأربع الأخرى مرتبطة ببعضها البعض ولم يتم نزع فتيلها بعد».
 وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن «العاملين في صيانة جامع النوري عثروا على مجموعة عبوات متفجرة من مخلفات «داعش» داخل الجامع».
 وأشار إلى أن «خبراء إزالة الألغام في محافظة نينوى استعانوا بالجهد العام من وزارة الدفاع، بسبب صناعتها المعقدة».

الموصل
العراق
داعش
اليونسكو
آخر الأخبار
رئيس الدولة: خالص العزاء والمواساة إلى الملك محمد السادس في وفاة والدته
علوم الدار
رئيس الدولة: خالص العزاء والمواساة إلى الملك محمد السادس في وفاة والدته
29 يونيو 2024
محمد بن راشد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
علوم الدار
محمد بن راشد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
29 يونيو 2024
منصور بن زايد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
علوم الدار
منصور بن زايد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
اليوم 00:35
5 مباريات للشارقة في معسكر النمسا استعداداً للموسم الجديد
الرياضة
5 مباريات للشارقة في معسكر النمسا استعداداً للموسم الجديد
اليوم 12:30
غداً.. تبدأ فترة السماح بصيد أسماك القرش بالدولة
علوم الدار
غداً.. تبدأ فترة السماح بصيد أسماك القرش بالدولة
اليوم 12:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©