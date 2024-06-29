فلسطين تدعو مجلس الأمن إلى إجراء عاجل لضمان حماية المدنيين

رام الله (الاتحاد)

دعت فلسطين، أمس، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراء عاجل لإنفاذ قراراته، وضمان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في رسائل متطابقة بعثها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري جمهورية كوريا، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا».

ودعا منصور مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراء عاجل لإنفاذ قراراته بضمان وقف فوري لإطلاق النار، وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان الامتثال للقانون الدولي.

وقال منصور في رسائله، إن «إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تواصل عدوانها على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وترتكب المزيد من الفظائع بلا هوادة في أنحائه كافة، ما يتسبب في ارتقاء آلاف الضحايا المدنيين والمزيد من الدمار في جميع جوانب الحياة». وأضاف: «منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 2735 قبل نحو ثلاثة أسابيع، قتل ما لا يقل عن 2616 شخصاً». ونوه بتقديرات بأن «هناك أكثر من 20 ألف طفل في غزة مفقودين، اختفوا أو محتجزون أو مدفونون تحت الأنقاض أو في مقابر جماعية، إلى جانب نحو 17 ألفا آخرين أصبحوا أيتاما أو تُركوا دون مرافقين».