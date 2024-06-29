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ميقاتي يعرب عن أمله في عدم توسع الحرب في جنوب لبنان

نجيب ميقاتي
30 يونيو 2024 01:56

بيروت (الاتحاد)

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أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، عن أمله في عدم توسع الحرب في الجنوب، مشدداً على تمسك لبنان بالقرار الدولي رقم 1701. 
جاء ذلك في تصريح لميقاتي خلال جولة في جنوبي لبنان تضمنت ثلاث محطات أساسية في مدينة صور، وهي مقر قيادة قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني ومراكز الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية، إضافة إلى غرفة الطوارئ الصحية في مركز اتحاد بلديات صور. وطالب ميقاتي الجيش الإسرائيلي بإيقاف استهدافه المتكرر على لبنان والحرب في قطاع غزة، قائلاً «نحن دعاة سلم». وأشار إلى أن «التهديدات التي يشهدها لبنان اليوم بتوسعة الحرب هي نوع من الحرب النفسية»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «لبنان في حالة حرب وأن هناك عدداً كبيراً من الضحايا من مدنيين وغير مدنيين والعديد من القرى المدمرة».

نجيب ميقاتي
لبنان
الجيش اللبناني
الجيش الإسرائيلي
إسرائيل
فلسطين
غزة
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