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«اليونيسف»: تصعيد العنف في الضفة يهدد سلامة الأطفال

طفل فلسطيني يجلس على كيس لمساعدات أممية في غزة (أرشيفية)
30 يونيو 2024 01:58

رام الله (الاتحاد)

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حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أمس، أن التصعيد المستمر للعنف في الضفة الغربية الذي يؤدي إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، ما يؤثر على سلامة ورفاهية الأطفال.  وأضافت المنظمة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة «إكس»، أن «الأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية وكل مكان يحتاجون إلى السلام».  وقالت «اليونيسف»، إن «التصعيد المستمر للعنف في الضفة الغربية يؤدي إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، ما يؤثر على سلامة ورفاهية الأطفال». وبالتزامن مع الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر، وسع الجيش الإسرائيلي من اقتحاماته وعملياته بالضفة مخلفاً 553 قتيلاً فلسطينياً، بينهم 133 طفلاً، إضافة إلى نحو 5 آلاف و300 جريح، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

اليونيسف
غزة
فلسطين
إسرائيل
الأطفال
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