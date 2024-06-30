قتلى وجرحى في تفجيرات بنيجيريا

قُتل 18 شخصاً على الأقلّ وأصيب العشرات، في تفجيرات انتحاريّة عدّة، بما في ذلك في حفل زفاف أمس السبت، في مدينة غووزا بولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا، وفقاً لخدمات الإنقاذ المحلّية.

وقال باركيندو سعيدو، رئيس خدمات الإنقاذ المحلّية الذي كان في غووزا خلال الهجمات، في تقرير نشرته وكالة "فرانس برس" إن أول انفجار وقع نحو الساعة 3 بعد الظهر، وتسبّبت به انتحاريّة في حفل زفاف.

وأشار التقرير إلى أن عدد القتلى الذين سقطوا حتّى الآن، جراء الهجمات بلغ 18 قتيلاً بينهم أطفال ورجال ونساء وحوامل، إضافة إلى إصابة 19 شخصاً بجروح خطرة نُقلوا على أثرها إلى العاصمة الإقليميّة مايدوغوري، بينما ينتظر 23 آخرون إجلاءهم.