الفرنسيون يتوجهون إلى صناديق الانتخابات البرلمانية

يتوجّه الناخبون الفرنسيون اليوم إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، حيث تفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، وتغلق عند الساعة 1600 بتوقيت جرينتش في البلدات والمدن الصغيرة، بينما تغلق في المدن الكبرى عند الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

وتأتي هذه الانتخابات بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في التاسع من يونيو الجاري، حل الجمعية الوطنية تطبيقاً للمادة 12 من الدستور، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بالاقتراع العام وبشكل مباشر، لاختيار 577 نائبا، لولاية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد.

وستنظم الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية يوم 7 يوليو المقبل.