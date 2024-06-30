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تركيا تكافح حرائق غابات اندلعت في عدة ولايات

أرشيفية
30 يونيو 2024 10:07

تكافح السلطات التركية حرائق غابات اندلعت يوم أمس السبت، في عدة ولايات تركية، أبرزها إزمير والعاصمة أنقرة وبورصة.

وذكر مراسل وكالة "الأناضول" التركية للأنباء أن 16 حريقاً اندلعت في إزمير، 8 منها في الغابات و8 في المناطق الريفية، وتمت السيطرة على 11 منها.

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وفي أنقرة، اندلعت حرائق غابات في عدة مناطق، وتمكنت فرق الإطفاء من إخمادها قبل اتساع نطاقها، بينما سيطرت فرق الإطفاء في ولاية بورصة على حرائق اندلعت في غابات بمنطقتي كلاس وكرسال باراقلي.

كما اندلعت حرائق غابات في ولايات قرامان، وجناق قلعة، وأدرنة، وبينغول، وأفيون قره حصار، وكهرمان مرعش، وبالق أسير.

المصدر: وام
تركيا
حرائق الغابات
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