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ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في باكستان

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في باكستان
30 يونيو 2024 13:14

ارتفعت حصيلة القتلى بسبب أمطار غزيرة ضربت إقليم "بلوشيستان" الباكستاني، في الأيام الخمسة الماضية، إلى ستة أشخاص، فيما أصيب 25 آخرون، في حوادث مختلفة بمختلف أنحاء الإقليم.

ونقلت شبكة "جيو.نيوز" التلفزيونية الباكستانية اليوم الأحد عن الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث قولها إنه تم إغلاق الطريق السريع رقم "إن70-"، الذي يربط إقليم "بلوشيستان" بإقليم "خيبر باختونخوا"، أمام حركة المرور.

وكشفت الهيئة أن عدداً كبيراً من المركبات، عالقة، في مدينة "ضنا سار"، بسبب انهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة، في سلسلة جبال "كوه سليمان" شرق إقليم "بلوشيستان".

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بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الهيئة أنه تم إرسال فرق للقيام بعمليات إنقاذ وإغاثة، فيما يتعلق بالمسافرين، العالقين.

المصدر: وكالات
أمطار غزيرة
فيضانات
باكستان
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