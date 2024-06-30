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مفقودون في انهيار أرضي بسويسرا

أرشيفية
30 يونيو 2024 14:47

فُقد عدد من الأشخاص عقب وقوع انهيار أرضي في كانتون تيسينو بجنوب سويسرا. 

وقالت الشرطة صباح اليوم الأحد، إن عاصفة رعدية عنيفة ضربت وادي ماجيا خلال الليل، وإن الانهيار وقع في منطقة فونتانا. 

وعرقل الطقس السيء البحث عن المفقودين في فونتانا، ولم يتسن الوصول للكثير من الأودية الجانبية براً. 

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وتضررت شبكات الاتصالات والكهرباء في المنطقة التي شهدت هطول أمطار بلغ منسوبها نحو 200 مليميتر مطلع الأسبوع، كما تلوثت مياه الشرب نتيجة للعاصفة. 

وفي منطقة فالايس بالقرب من تيسينو، فاض نهر رون على ضفتيه في عدة أماكن بعد عواصف رعدية قوية منذ أمس السبت، بحسب هيئة الارصاد.

المصدر: وام
أمطار غزيرة
سويسرا
انهيار أرضي
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