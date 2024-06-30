رياح قوية وأمطار غزيرة تخلف أضراراً في جميع أنحاء كوريا

خلفت رياح قوية وأمطار غزيرة أضراراً في جميع أنحاء كوريا، مثل غمر المنازل والطرق وتعليق الرحلات الجوية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليوم الأحد: "إنه تم إصدار تحذير من الرياح القوية في معظم مناطق البلاد في الساعة العاشرة من صباح اليوم".

وهطلت أمطار تصل إلى 30 ملم في الساعة في جزيرة جيجو ومنطقتي جولا وغيونغسانغ، حيث تم إصدار تحذير من الأمطار الغزيرة.

وأثر سوء الأحوال الجوية على عمليات الطائرات وسفن الركاب، والوصول إلى الوجهات السياحية الرئيسية.

وفي مطار جزيرة جيجو، تم إلغاء 18 رحلة جوية محلية وتعليق 13 رحلة جوية محلية ودولية في الساعة العاشرة صباحاً.

وفي إقليم جنوب جولا، تم تعليق عمليات 41 سفينة على 32 طريقاً في اليوم السابق، وتم إلغاء وتأخير الرحلات الجوية على 3 مسارات في مطار يوسو. وتم تقييد الوصول إلى ممرات المشاة في 5 حدائق وطنية، مثل جبل مودونغ وجبل وولتشول.



وفي إنتشيون، تم تقييد عمليات 14 سفينة ركاب على 12 مساراً من أصل 14 مساراً يربط إنتشيون بجزر.

ومع استمرار هبوب الرياح القوية في جميع أنحاء كوريا، حدثت العديد من حالات انقطاع التيار الكهربائي أيضاً.