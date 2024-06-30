روسيا تعلن إحراز تقدم على جبهة القتال في أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أنها أحرزت تقدما ميدانيا جديدا في جبهات القتال في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها سيطرت على قريتين إضافيتين، لتواصل تقدمها الذي بدأته قبل أشهر في مواجهة جيش يشتكي من نقص العديد والعتاد.

وأكدت الوزارة أن قواتها سيطرت على "نوفو اليكساندريفكا" بينما كان الجيش الروسي يتقدم غرباً نحو منطقة دونيتسك.

تقع القرية شمال غرب مدينة "أوشيريتين" وهي حاليا أقصى نقطة إلى الغرب في المنطقة التي تسيطر عليها موسكو.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة سيطرة قواتها على قرية "سبيرن" الصغيرة الواقعة إلى الشمال في منطقة دونيتسك بالقرب من الحدود مع منطقة لوغانسك المجاورة.

في الأشهر الأخيرة، حقّق الجيش الروسي مكاسب ميدانية على الجبهتَين الشرقية والجنوبية.