وفيات واضطراب حركة الطيران في الهند جراء أمطار غزيرة

ذكرت وسائل إعلام أن عدد الوفيات جراء الأمطار الغزيرة المفاجئة التي هطلت الأسبوع الماضي على نيودلهي ارتفع إلى 11 من بينهم أربعة غرقوا في أنفاق غمرتها المياه فيما تواجه حركة الطيران في العاصمة بعض الاضطرابات.

وسجلت نيودلهي، التي شهدت أسوأ موجة حر في تاريخها في وقت سابق من هذا الشهر، أعلى معدل هطول أمطار منذ عقود في 28 يونيو الجاري مع تجاوز كميتها في يوم واحد متوسط هطول الأمطار على المدينة في شهر.

انهيار سقف إحدى صالات مطار نيودلهي الدولي

وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيار سقف بإحدى الصالات الثلاث بالمطار الرئيسي للعاصمة نيودلهي، مما أودى بحياة شخص، وتعطل الرحلات، وغمر الأنفاق بالماء، وازدحام مروري شديد، وانقطاع الكهرباء والمياه عن أجزاء من المدينة.

وتشير بيانات منصة تتبع حركة الطيران (فلايت اوير) إلى أن 60 رحلة تقريبا ألغيت من المطار الرئيسي للعاصمة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال مسؤول في المطار إن تشغيل المطار يسير بشكل طبيعي لحد كبير، اليوم الأحد، مع تحويل معظم الرحلات الجوية التي كانت مقررة من الصالة المتضررة إلى الاثنتين الأخريين، لكنه لم يستبعد احتمال إلغاء رحلات خلال اليوم.

ومطار دلهي هو الأكبر والأكثر ازدحاما في البلاد.

وتستوعب الصالة رقم 1 المغلقة حاليا 40 مليون مسافر سنويا.