الأربعاء 3 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وفيات واضطراب حركة الطيران في الهند جراء أمطار غزيرة

رجل يقف وسط شارع تغمره مياه الأمطار في نيودلهي
30 يونيو 2024 16:53

ذكرت وسائل إعلام أن عدد الوفيات جراء الأمطار الغزيرة المفاجئة التي هطلت الأسبوع الماضي على نيودلهي ارتفع إلى 11 من بينهم أربعة غرقوا في أنفاق غمرتها المياه فيما تواجه حركة الطيران في العاصمة بعض الاضطرابات.
وسجلت نيودلهي، التي شهدت أسوأ موجة حر في تاريخها في وقت سابق من هذا الشهر، أعلى معدل هطول أمطار منذ عقود في 28 يونيو الجاري مع تجاوز كميتها في يوم واحد متوسط هطول الأمطار على المدينة في شهر.

أخبار ذات صلة
107 قتلى في حادث تدافع بالهند
الهند تعلن بناء المرحلة الأولى من محطتها الفضائية المدارية في 2028
  • انهيار سقف إحدى صالات مطار نيودلهي الدولي
    انهيار سقف إحدى صالات مطار نيودلهي الدولي

وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيار سقف بإحدى الصالات الثلاث بالمطار الرئيسي للعاصمة نيودلهي، مما أودى بحياة شخص، وتعطل الرحلات، وغمر الأنفاق بالماء، وازدحام مروري شديد، وانقطاع الكهرباء والمياه عن أجزاء من المدينة.
وتشير بيانات منصة تتبع حركة الطيران (فلايت اوير) إلى أن 60 رحلة تقريبا ألغيت من المطار الرئيسي للعاصمة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقال مسؤول في المطار إن تشغيل المطار يسير بشكل طبيعي لحد كبير، اليوم الأحد، مع تحويل معظم الرحلات الجوية التي كانت مقررة من الصالة المتضررة إلى الاثنتين الأخريين، لكنه لم يستبعد احتمال إلغاء رحلات خلال اليوم.
ومطار دلهي هو الأكبر والأكثر ازدحاما في البلاد.
وتستوعب الصالة رقم 1 المغلقة حاليا 40 مليون مسافر سنويا.

المصدر: آ ف ب
نيودلهي
الهند
أمطار غزيرة
آخر الأخبار
حركة نزوح كبيرة للمدنيين في مدينة خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوامر الإخلاء الإسرائيلية تطال 250 ألف شخص في جنوب غزة
اليوم 01:05
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
«العليا الأميركية» تقضي بحصانة ترامب على التصرفات الرسمية وليس الخاصة
اليوم 01:05
طفلة تقف بين أنقاض المباني المدمرة في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ماليزيا: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة
اليوم 01:04
فيكتور أوربان وفولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
أوربان يدعو زيلينسكي إلى «وقف إطلاق النار» مع روسيا
اليوم 01:04
أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن تدين اختطاف «الحوثي» طائرات «اليمنية»
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©