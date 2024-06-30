الرئيس الكيني يعرض مبادرة للحوار مع الشباب المحتجين

اقترح الرئيس الكيني ويليام روتو، تشكيل مجموعة متعددة القطاعات من أجل تسهيل الحوار مع الشباب في البلاد، بعد أسابيع من احتجاجات أشعلها مشروع قانون لزيادة الضرائب.

وذكرت صحيفة "نيشن" اليوم الأحد، نقلا عن فيليكس كوسكي رئيس الخدمة العامة، أن المنتدى الوطني المقترح، المكون من 100 عضو، سيشمل مرشحين من قيادات طلابية، إلى جانب المجتمع المدني، والمنظمات الدينية، والهيئات المهنية والشركات والهيئات الأكاديمية، وقيادة الجمعية الوطنية ومجلس المحافظين.

كان الغضب الشعبي قد أجبر حكومة الرئيس روتو، الأسبوع الماضي، على سحب مشروع القانون الضريبي، بقيمة 2,3 مليار دولار أميركي، وذلك بعد أسبوعين من الاحتجاجات على مستوى البلاد، نظمها بالدرجة الأولى شبان كينيون في العشرينيات والثلاثينيات من أعمارهم.

ويعتزم منظمو الاحتجاجات المشاركة في المزيد من المظاهرات حتى الرابع من يوليو المقبل.