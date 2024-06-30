اندلاع حريق غابات جديد قرب العاصمة اليونانية

اندلع حريق غابات كبير وجديد، اليوم الأحد، في منطقة قريبة من العاصمة اليونانية أثينا، في وقت تتوقع البلاد موسما صعبا جدا لناحية الحرائق.

وتشهد اليونان حرائق كثيرة سنويا، ولكن قد يزداد الوضع سوءا هذا العام بعدما شهدت فصل الشتاء الأقل برودة في تاريخها، وأقسى موجة حر مبكرة مع بلوغ الحرارة 44 درجة مئوية.

طائرة وفرق إطفاء تكافح حريق غابة قرب أثينا

بدأ حريق اليوم في منطقة "كيراتيا" على بعد حوالى 20 كيلومترًا جنوب العاصمة اليونانية في منطقة "بلاكا" حيث تنتشر أحراج.

واقترب الحريق من المنازل بعد الظهر حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليونانية، فيما هددت رياح قوية بتمدّده.

وانتشر نحو ستين عنصر إطفاء و17 مركبة، بالإضافة إلى ثماني طائرات ومروحيتين لمحاولة السيطرة على النيران.

وبعيد الساعة 12,30 ظهرًا (9,30 صباحًا ت غ) أنشأت السلطات نظام تنبيه، ودعت السكان في مناطق "ماركاتي" و"بلاكا" و"بانوراما" إلى إخلاء منازلهم والتوجه نحو منطقة "لافريو".

حريق غابات قرب أثينا

وتمت السيطرة، أمس السبت، على حريق كبير اندلع في المنطقة نفسها. كما أُخمد، صباح اليوم الأحد، حريق آخر اندلع السبت في جزيرة "سيريفوس"، وأحدث أضرارا كبيرة.

وقال كونستانتينوس ريفينتس رئيس بلدية "سيريفوس" لقناة تلفزيونية محلية "احترق جنوب غرب سيريفوس برمته، وتوقفت النيران عندما وصلت إلى البحر".

وبالنسبة للأحد، كانت وزارة أزمة المناخ والحماية المدنية قد توقعت أن يكون خطر الحرائق مرتفعا جدًا في منطقة "أتيكا" وشبه جزيرة" بيلوبونيز" الجنوبية وجزيرة "كريت" والأجزاء الشمالية والجنوبية من بحر إيجه ووسط اليونان.

واستغرق إخماد حريق في جبل "بارنيثا" بالقرب من أثينا ساعات أمس السبت، وشاركت تعزيزات من مناطق يونانية عديدة ورجال إطفاء متطوعون في السيطرة على الكارثة.

سكان وفرق إطفاء يكافحون حريقا

واندلع أكثر من أربعين حريق غابات في كل أنحاء اليونان السبت، وتجاوزت سرعة الرياح أحيانا 100 كيلومتر في الساعة، بحسب خدمات الإطفاء.

ودعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في منشوره الأسبوعي على فيسبوك اليوم الأحد، السكان إلى الاستعداد لموسم صعب.

وكتب "إن أوقاتا صعبة تنتظرنا. جهودنا مستمرة بمساعدة أدوات جديدة تساعد في بناء ثقافة جديدة من الوقاية والمسؤولية".

وأكد أن "الحريق في بارنيثا كان شديدا جدا ولكن لحسن الحظ تم اكتشافه على الفور بفضل نظام مسيرات المراقبة الذي أُنشئ هذا العام للغابات والمناطق الجبلية في أتيكا".