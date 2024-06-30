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هجوم يستهدف مصنعا في روسيا

هجوم يستهدف مصنعا في روسيا
30 يونيو 2024 19:05

قال متحدث باسم شركة "نوفوليبيتسك ستيل" الروسية إن "سربا" من الطائرات المسيرة شن هجوما اليوم الأحد، استهدف مصنعا تابعا للشركة دون أن يتسبب في أضرار جسيمة.
وقال إيجور أرتامونوف حاكم منطقة "ليبيتسك" في غرب روسيا، حيث يقع مصنع الصلب، في بيان منفصل إن الدفاعات الجوية أسقطت تسع طائرات مسيرة فوق منطقة المصنع.
كانت وزارة الدفاع الروسية قالت، في وقت سابق اليوم، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 36 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل كانت تستهدف عدة مناطق في جنوب غرب روسيا منها "ليبيتسك".
وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن الوزارة قولها إن القوات الروسية سيطرت على قريتي "سبيرن" و"نوفوليكساندريفكا" الواقعتين في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

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