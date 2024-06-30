الأربعاء 3 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"الكاريبي" تستعدّ لإعصار "بالغ الخطورة"

صورة أقمار صناعية للإعصار "بيريل"
30 يونيو 2024 19:28

اشتدّ الإعصار بيريل وهو الأول في منطقة الأطلسي هذا الموسم، ليصبح صباح الأحد عاصفة "بالغة الخطورة" من الفئة الثالثة، مهددًا جنوب شرق الكاريبي برياح تزيد سرعتها على 180 كيلومترًا بالساعة، حسبما أفاد خبراء في الأرصاد الجوية الأميركية.
وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن الإعصار "بيريل"، الذي يتحرّك حاليًا في المحيط الأطلسي على بعد نحو 675 كيلومترًا شرق جزيرة باربادوس، "يواصل الاشتداد سريعًا صباح الأحد".
وأضاف "هذه العاصفة هي الآن إعصار بالغ الخطورة من الفئة الثالثة"، متوقعًا أن تتحرك عين العاصفة في وقت مبكر الاثنين باتجاه جزر "ويندوارد" التي تضمّ جزر مارتينيك وسانت لوسيا وغرينادا.
وأشار المركز إلى أن الإعصار "يواصل الاشتداد سريعًا"، لافتًا إلى أنه قد يشتدّ أكثر ليصبح "إعصارًا بالغ الخطورة من الفئة الرابعة" عند بلوغه تلك الجزر في الكاريبي.
في غضون ذلك، شوهدت سيارات في طوابير انتظار أمام محطات وقود في "بريدج تاون" عاصمة باربادوس، فيما ضاقت متاجر المواد الغذائية بالزبائن لشراء الأطعمة والمياه ولوازم أخرى. وبدأت منازل كثيرة بتحصين واجهاتها.
وأطلقت السلطات في باربادوس وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وغرينادا وتوباغو، تحذيرات من أعاصير، فيما كانت التحذيرات من العواصف الاستوائية سارية في مارتينيك ودومينيكا، بحسب أحدث تحذير صادر عن المركز الوطني الأميركي للأعاصير.
- موسم "استثنائي"
يُعدّ الإعصار من الفئة الثالثة أو أعلى على مقياس سفير-سمبسون إعصارًا كبيرًا. وتُصاحب العاصفة من الفئة الرابعة رياح لا تقلّ سرعتها عن 209 كيلومترات في الساعة.
وكان الإعصار "بيريل" مصحوبًا برياح ناهزت سرعتها 185 كيلومترًا بالساعة، حسبما قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير قرابة الساعة الثامنة صباح الأحد (12,00 ت غ)، محذرًا من "رياح تهدد الحياة" في جزر "ويندوارد".
وأضاف "من المتوقع حدوث أضرار مدمّرة بسبب الرياح مع تحرك عين العاصفة بيريل عبر أجزاء من الجزر"، لافتًا إلى أن سرعة الرياح في بعض المواقع قد تكون أقوى بنسبة 30% من تلك المدرجة في التحذيرات في هذه الأماكن.
ويرى خبراء أن تشكّل عاصفة بهذه القوة في مثل هذا الوقت المبكر من موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي الممتد من مطلع يونيو حتى نهاية نوفمبر، ظاهرة نادرة جدًا.

أخبار ذات صلة
الإعصار بيريل يتجه صوب جامايكا
"بيريل" يضرب الكاريبي ويصبح إعصاراً من الفئة الخامسة
المصدر: آ ف ب
إعصار
الكاريبي
البحر الكاريبي
آخر الأخبار
حركة نزوح كبيرة للمدنيين في مدينة خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوامر الإخلاء الإسرائيلية تطال 250 ألف شخص في جنوب غزة
اليوم 01:05
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
«العليا الأميركية» تقضي بحصانة ترامب على التصرفات الرسمية وليس الخاصة
اليوم 01:05
طفلة تقف بين أنقاض المباني المدمرة في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ماليزيا: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة
اليوم 01:04
فيكتور أوربان وفولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
أوربان يدعو زيلينسكي إلى «وقف إطلاق النار» مع روسيا
اليوم 01:04
أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن تدين اختطاف «الحوثي» طائرات «اليمنية»
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©