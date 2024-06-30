الرئيس الموريتاني يتصدر انتخابات الرئاسة بفارق كبير

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، اليوم الأحد، تقدما بفارق كبير للرئيس‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬محمد ولد الشيخ الغزواني مع فرز 91 بالمئة من أصوات الناخبين في الانتخابات التي أجريت أمس السبت.

وأظهرت النتائج، المنشورة على موقع اللجنة الوطنية للانتخابات، أنه حتى الساعة 1440 بتوقيت جرينتش حصل الغزواني على 55.72 بالمئة من الأصوات وأن من المتوقع إلى حد بعيد حسمه للانتخابات من الجولة الأولى ليفوز بفترة رئاسية ثانية.

جاءت هذه النتائج بعد إحصاء الأصوات في 4068 مركز اقتراع من أصل 4503 مراكز.

وحصل منافس الغزواني الرئيسي الناشط المناهض للعبودية بيرام الداه أعبيد على 22.46 بالمئة.

وقالت لجنة الانتخابات إن نسبة الإقبال في الاقتراع كانت أقل قليلا من 55 بالمئة.