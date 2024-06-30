قتيل وجرحى في قصف على خاركيف

قُتل شخص وأصيب تسعة آخرون بجروح، بينهم طفل، اليوم الأحد، في قصف على خاركيف (شمال شرق) التي تعدّ ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، حسبما أعلنت السلطات المحلية.

وقال أوليغ سينيغوبوف حاكم منطقة خاركيف، على تطبيق تلغرام، إنّ "تسعة أشخاص أصيبوا بجروح، بينهم طفل يبلغ ثمانية أشهر وامرأة، والآخرون رجال".

وشنت القوات الروسية هجوما بريا على منطقة خاركيف منذ العاشر من مايو الماضي.

وسمح هذا الهجوم لموسكو بالسيطرة على عدّة مواقع قريبة من الحدود.

والسبت، قُتل سبعة أشخاص وأصيب حوالى 40 بجروح في ضربة على منطقة زابوريجيا (جنوب)، وفقاً للسلطات المحلية التي أعلنت الحداد اليوم الأحد.