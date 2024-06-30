الديمقراطيون يتمسكون بترشيح بايدن لانتخابات الرئاسة

اصطف القادة الديمقراطيون، اليوم الأحد، خلف الرئيس الأميركي جو بايدن رغم أدائه خلال المناظرة الخميس مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأعلن ديمقراطيون بارزون، بينهم الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون، الدعم الكامل لبايدن لمواصلة حملته الانتخابية وصولاً إلى الرئاسة.

يأتي الدعم الحزبي المتزايد لبايدن، البالغ 81 عاماً، في أعقاب أدائه في المناظرة ضدّ المرشّح الجمهوري دونالد ترامب.

وقالت النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي الرئيسة السابقة لمجلس النواب في الكونغرس الأميركي لشبكة "سي ان ان" التلفزيونية اليوم الأحد، "لا يتعلّق الأمر بالأداء خلال المناظرة، بل بالأداء خلال الرئاسة".

وأضافت "على جانب من الشاشة، هناك النزاهة. وعلى الجانب الآخر، هناك عدم الأمانة"، مكررة تصريحات صدرت من العديد من الشخصيات الديمقراطية.

وتوجّه بايدن وعائلته إلى منتجع كامب ديفيد الرئاسي، في وقت متأخّر أمس السبت، وأفادت شبكة "ان بي سي نيوز" أنّه من المتوقع أن يقيّم مستقبل حملة إعادة انتخابه في ضوء أدائه خلال المناظرة.

غير أندرو بايتس أنّ نائب المتحدث باسم البيت الأبيض أكد، عبر منصة "إكس"، أنّ الرحلة كان مخطّطاً لها قبل المناظرة، مشكِّكاً في التقرير ومشيراً إلى أنّ القناة لم تسع للحصول على تعليق على هذه المسألة.

في سياق متصل، أفاد معسكر بايدن بأنّه جمع 53 مليون دولار أميركي منذ المناظرة، بما في ذلك 26 مليون دولار من مانحين على مستوى القاعدة الحزبية.

من جهته، قال رافاييل وورنوك السناتور عن ولاية جورجيا لقناة "إن بي سي"، اليوم الأحد، إنّ بايدن "يجب ألا ينسحب على الإطلاق".

وأضاف "من واجبنا التأكّد من وصوله إلى خطّ النهاية في نوفمبر. ليس لمصلحته ولكن لمصلحة البلد".

وسعى بايدن الجمعة إلى التخفيف من حدّة الاعتراضات على أدائه خلال المناظرة، عبر خطاب ناري ألقاه في ولاية كارولاينا الشمالية وتعهّد فيه بمواصلة المعركة الانتخابية.

وظهر إلى جانب زوجته جيل التي دافعت عنه بشراسة.

وقال السناتور الديمقراطي كريس كونز، الذي يمثّل ولاية ديلاوير مسقط رأس بايدن، لشبكة "ايه بي سي" اليوم، "على منصّة الحملة الانتخابية في ولاية كارولاينا الشمالية، رأيت جو بايدن قوياً وملتزماً وقادراً".

وأكد كونز أنّ بايدن "هو الديمقراطي الوحيد القادر على هزيمة ترامب".