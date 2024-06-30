اليمين المتطرف يتصدر انتخابات البرلمان في فرنسا

تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، اليوم الأحد، بفارق كبير نتائج الدورة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا، وقد يصل إلى الحكم للمرة الأولى في ظل الجمهورية الخامسة، وفق تقديرات أولى نشرتها لمراكز استطلاع الرأي بعد وقت قصير من إغلاق مكاتب التصويت.

وبحصوله على ما بين 34,2 و34,5 في المئة من الأصوات، تقدم التجمع الوطني وحلفاؤه على تحالف اليسار (الجبهة الشعبية الوطنية) الذي حصد ما بين 28,5 و29,1 في المئة من الأصوات، فيما حل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون ثالثا (20,5 الى 21,5 في المئة) في هذا الاقتراع الذي شهد مشاركة كثيفة.

أما الجمهوريون (يمين)، الذين لم يتحالفوا مع اليمين المتطرف، فنالوا عشرة في المئة.

وقد ينال التجمع الوطني غالبية نسبية كبيرة في الجمعية الوطنية وربما غالبية مطلقة وفق توقعات ثلاثة مراكز.

يتبقى الآن أسبوع على جولة الإعادة المقررة في السابع من يوليو المقبل. وستعتمد النتيجة النهائية على مدى استعداد الأحزاب لتوحيد قواها في كل من الدوائر الانتخابية الفرنسية البالغ عددها 577 في الجولة الثانية.

كانت الأحزاب المنتمية ليمين الوسط ويسار الوسط تتعاون في الماضي إذا ما رأت أن حزب التجمع الوطني يقترب من تولي السلطة في البلاد. لكن هذا ربما لا يحدث هذه المرة.

وفاجأ الرئيس إيمانويل ماكرون البلاد عندما دعا إلى انتخابات مبكرة بعد أن تصدر حزب التجمع الوطني، بزعامة مارين لوبان، انتخابات البرلمان الأوروبي هذا الشهر.