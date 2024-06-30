مسؤول أممي: 37 مليون طن ركام تعرقل عمل الجهات الإغاثية الدولية في غزة

غزة (الاتحاد)

أعلن عضو اللجنة الأممية لمنظمة حقوق الإنسان في فلسطين، كريس سيدوتي، أن هناك أكثر من 37 مليون طن من الركام بسبب القصف الإسرائيلي للمساكن في قطاع غزة تعرقل عمل الجهات الإغاثية الدولية في ظل الحاجة الملحة لسكان القطاع للمواد الغذائية والمياه والخدمات الطبية.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أكد سيدوتي أمس، أن «هناك إصراراً إسرائيلياً شديداً على فرض الكثير من القيود في ظل هذه الظروف الخطيرة، ومنع دخول المساعدات والمخاطر التي تواجه فرق الدعم بشكل كبير».

وأوضح أن «السلطات الإسرائيلية تمنع إلى حد كبير منح التصاريح للفرق الطبية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية بإدخال المواد الغذائية والمياه والخدمات الطبية للمستشفيات».