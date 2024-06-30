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القصف الإسرائيلي يجبر الآلاف على النزوح من جنوب خان يونس

عائلات فلسطينية نازحة (أ ف ب)
1 يوليو 2024 01:47

غزة (الاتحاد)

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نزحت آلاف العائلات الفلسطينية، خلال اليومين الماضيين، جرّاء هجوم مكثف بالرصاص والقذائف المدفعية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على خيام النازحين في منطقة «المواصي» بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والمصنفة بأنها «آمنة»، وفقاً لإسرائيل.
وقالت مصادر محلية: إن الهجوم الإسرائيلي أودى بحياة العشرات، ودفع العائلات إلى البحث عن مناطق أخرى بعيدة عن أماكن تمركز الدبابات في الأطراف الشمالية لرفح، التي تشهد اجتياحاً عسكرياً واسعاً منذ مطلع الشهر الماضي.
وشوهدت طوابير طويلة من النازحين الذين يحملون أمتعتهم على سيارات أو شاحنات صغيرة، والبعض على عربات تجرها حيوانات، وهم يفرون من مخيمات النزوح الواقعة في خان يونس.
وقضت العائلات ليلتها الأولى في العراء، بعدما تركت أمتعتها خلال عملية الفرار، حتى تيقنوا صباح اليوم التالي بأن الجيش الإسرائيلي تراجع قليلاً عن المنطقة فأسرعوا لتفكيك خيامهم ونقلوها إلى أماكن أخرى تبعد حوالي 5 كيلومترات.
وفي شمال القطاع، قال شهود عيان: إن القوات الإسرائيلية واصلت تقدمها في منطقة الشجاعية، ما أسفر عن مقتل 6 فلسطينيين على الأقل.
وأضاف الشهود أن الدبابات الإسرائيلية، التي عادت مجدداً إلى الشجاعية منذ 4 أيام، أطلقت قذائفها على عدة منازل ما جعل الأسر محاصرة داخلها وغير قادرة على المغادرة.

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