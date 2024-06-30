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نقل آلاف الأطنان من المساعدات المتراكمة على الرصيف البحري

شاحنة مساعدات تسير على الرصيف البحري (من المصدر)
1 يوليو 2024 01:47

غزة (الاتحاد)

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قامت الأمم المتحدة بنقل آلاف الأطنان من الإمدادات الإنسانية، من الرصيف البحري الذي أقامته الولايات المتحدة قبالة ساحل قطاع غزة، بعد فترة من تعليق العمل في الميناء المؤقت بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب ما ذكرته مسؤولة إغاثة، أمس.
وقالت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، إن العمال بدأوا في نقل المساعدات المتراكمة والتي كان معظمها من المواد الغذائية، إلى المستودعات. 
وأضافت عطيفة أن «عملية النقل قائمة، وأن استكمالها يتوقف على سهولة الحركة داخل القطاع الساحلي»، موضحة أنها ليس لديها أي معلومة بشأن مصير الرصيف البحري. وكان قد تم تفكيك الميناء عدة مرات بسبب سوء الأحوال الجوية. 
وجاء الرصيف الذي بلغت تكلفته 300 مليون دولار، ليكون بمثابة مركز لإيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة. 
وكان جو بايدن أعلن في مارس إقامة هذا الميناء العائم من جانب القوات الأميركية قبالة غزة. وانتهت عمليات إنشاء الرصيف مطلع مايو إلا أن الأحوال الجوية لم تسمح بوضعه في الخدمة إلا في 17 مايو.
بعد أسبوع على ذلك، تسببت الأمواج في انفصال 4 سفن أميركية كانت راسية، عن الرصيف. وتضرر الميناء بعد ذلك بسبب الأحوال الجوية الصعبة التي استمرت ثلاثة أيام ونقل بعد ذلك إلى مرفأ أسدود للقيام بالإصلاحات الضرورية.

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