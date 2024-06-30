مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

القدس (الاتحاد)

اقتحم مستوطنون متطرفون أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن «عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات وذلك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا استفزازية فيه».

وأضافت الدائرة أن «الشرطة الإسرائيلية حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصاً عند بوابات الأقصى، وشددت الشرطة من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيوداً على دخول المصلين الفلسطينيين».

وفي سياق متصل، نصب مستوطنون، أمس، خيمة على أراضي قرية «أرطاس» جنوب بيت لحم، في خطوة تمهد لإقامة بؤرة استيطانية.

يشار إلى أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة اعتداءاتهم المتكررة في ذات المنطقة، وهدموا سلاسل حجرية، ورمموا كهوفا، ومنعوا الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.

كما أحرق مستوطنون متطرفون أمس، أراضي زراعية في بلدة «عصيرة القبلية» جنوب نابلس.

وقال رئيس المجلس القروي في «عصيرة القبلية»، إن «مستوطنون هاجموا المنطقة الشرقية من البلدة، وأضرموا النار في أراضٍ زراعية في المنطقة».