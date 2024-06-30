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فلسطين تدعو لاجتماع عربي طارئ بشأن الاستيطان والحرب

مستوطنة على أراضٍ فلسطينة بالضفة (أرشيفية)
1 يوليو 2024 01:47

القاهرة (الاتحاد)

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دعت فلسطين إلى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، لمناقشة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. 
وذكرت الجامعة العربية أمس، أن فلسطين طلبت عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث سبل مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في تصريح صحفي إن «الأمانة العامة للجامعة العربية عممت الطلب الفلسطيني على الدول الأعضاء»، مضيفا أنه «جار حالياً التشاور مع الرئيس الحالي لدورة مجلس الجامعة (موريتانيا) لتحديد الموعد المقترح لعقد تلك الدورة». 
ويأتي طلب فلسطين لعقد هذا الاجتماع في ضوء استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ نحو 9 أشهر، إضافة إلى التوسع الاستيطاني وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية.

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