مصر تكثف اتصالاتها لمحاولة إحياء المفاوضات بشأن التهدئة في غزة

القاهرة (الاتحاد)

كشف مصدر مصري رفيع المستوى، أمس، أن القاهرة كثفت اتصالاتها خلال الساعات الأخيرة مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية، لمحاولة إحياء المفاوضات المتعثرة بشأن وقف حرب غزة.

وحسب المصدر، تحاول مصر تجاوز العقبات التي تواجه اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المصدر: إن «مصر تجدد رفضها دخول قواتها إلى غزة»، مؤكداً أن «ترتيب الأوضاع داخل القطاع بعد العملية الإسرائيلية شأن فلسطيني»، وأشار إلى أن «القاهرة أبلغت جميع الأطراف سابقاً أن وقف الحرب بقطاع غزة يجب أن يكون عبر اتفاق بوقف دائم لإطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى». كما نفت مصر موافقتها على نقل معبر رفح أو بناء معبر بديل عنه، في ظل رفضها تواجد الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني منه.

وقال مصدر أمني مصري «لا صحة تماماً لوجود أي موافقة مصرية على نقل منفذ رفح، أو بناء منفذ جديد قرب معبر كرم أبو سالم».

وأضاف المصدر أن القاهرة متمسكة بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وكانت مصر قد أعلنت في وقت سابق رفضها التواجد الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مؤكدة أنها لن تعطي تل أبيب شرعية السيطرة عليه.

تأتي تلك التصريحات في ظل استمرار الجهود المصرية لتسهيل تدفق ودخول المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعاني ويلات الحرب.

بدوره، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، على أن مصر رفضت «محاولات خبيثة» لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة نحو الأراضي المصرية.

وقال السيسي، في كلمة خلال ذكرى 30 يونيو: «المنطقة تمر بتغيرات خطيرة خلال الفترة الأخيرة، أخطرها الحرب الإسرائيلية الغاشمة في غزة، التي غاب فيها ضمير الإنسانية، وصمت المجتمع الدولي، وأدار وجهه عن عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء والمشردين والمنكوبين، والمحاولات الخبيثة، لفرض التهجير القسري نحو أراضي مصر».

وأضاف: «كان موقف مصر، نبيلاً وشريفاً ووطنياً، لم تصمت مصر بالفعل قبل القول عن إغاثة الفلسطينيين بكل ما أوتيت من قوة وعزم، وكذلك صمدت بعزة وكرامة أمام مساعي التهجير، وأسمعت صوتها واضحاً جلياً، حماية لأمنها القومي، ومنعاً لتصفية الحق الفلسطيني».