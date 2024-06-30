رئيس الوزراء الفرنسي يعلّق على نتائج انتخابات البرلمان

أدلى جابرييل أتال رئيس الوزراء الفرنسي بأول تعليق على نتائج الانتخابات البرلمانية الأولية التي جرت الأحد، وأظهرت تقدما كبيرا لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.

وحل حزب التجمع الوطني في المركز الأول بحصوله على ما بين 34,2 و34,5 في المئة من الأصوات. وجاء تحالف اليسار (الجبهة الشعبية الوطنية) في المركز الثاني حاصدا ما بين 28,5 و29,1 في المئة من الأصوات، فيما حل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون ثالثا (20,5 الى 21,5 في المئة).

وقال أتال إن حزب التجمع الوطني يجب ألا يحصل على أي صوت في الجولة الثانية من الانتخابات التي ستجري يوم 7 يوليو.

وأضاف "يجب ألا يذهب، ولا حتى صوت واحد، إلى التجمع الوطني... يجب منعه من الحصول على أن تكون له الأغلبية المطلقة".