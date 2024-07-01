الخميس 4 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إجلاء الآلاف جراء العواصف المطيرة في الصين

إجلاء الآلاف جراء العواصف المطيرة في الصين
1 يوليو 2024 10:24

تضرر 811 ألفاً من سكان مقاطعة آنهوي شرقي الصين بسبب العواصف المطيرة، التي أجبرت 195 ألف شخص على الجلاء من مساكنهم، حسبما ذكرت السلطات المحلية في المقاطعة أمس الأحد.

وتجاوز منسوب المياه في نهر اليانغتسي، أطول نهر في الصين، في قطاع آنهوي علامات التحذير، وسط استمراره في الارتفاع، كما رفعت الأمطار الغزيرة منسوب المياه في 19 نهراً آخر في المقاطعة إلى أعلى من مستويات التأهب.

أخبار ذات صلة
الصين تطلق دليلاً وطنياً شاملاً لمعايير صناعة الذكاء الاصطناعي
«الشؤون الإسلامية» تبحث التعاون مع «الجمعية الصينية»

ومن المتوقع اليوم الاثنين، استمرار هطول أمطار غزيرة في المناطق الواقعة على طول نهر اليانغتسي وجنوبه، حسبما ذكر مركز آنهوي للأرصاد الجوية. 

 

 

المصدر: وام
الأمطار
العواصف
الصين
آخر الأخبار
هبوط أسعار النفط
اقتصاد
هبوط أسعار النفط
اليوم 13:00
«دبي البحري» يناقش تحضيرات الموسم الجديد
الرياضة
«دبي البحري» يناقش تحضيرات الموسم الجديد
اليوم 13:00
مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
اقتصاد
"أبوظبي للأوراق المالية" يرحب بالإدراج الثانوي لأول سندات لـ"القابضة" بقيمة 2.5 مليار دولار
اليوم 12:54
"لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي" تطلق منصة "اقتراحات تسمية الشوارع"
علوم الدار
"لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي" تطلق منصة "اقتراحات تسمية الشوارع"
اليوم 12:53
الصحف الإسبانية تطالب «الماتادور» بـ 28 مليون يورو!
الرياضة
الصحف الإسبانية تطالب «الماتادور» بـ 28 مليون يورو!
اليوم 12:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©