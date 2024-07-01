فيضانات بشرق التشيك وأضرار مادية كبيرة

شهد شرق جمهورية التشيك فيضانات تسببت في أضرار مادية كبيرة .وعزت خدمات الطوارئ اليوم ذلك إلى هطول الأمطار الغزيرة.

وقالت خدمات الطوارئ إنه تم تلقي أكثر من 300 استدعاء في زلين وحدها، وهي مدينة صناعية تقع على بعد نحو 250 كيلومترا ، جنوب شرق براغ بالقرب من الحدود مع سلوفاكيا، حيث تم استخدام المضخات لتصريف المياه من الأقبية والطوابق الأرضية، ورفع الأشجار التي سقطت على الطرق.

وفي قرية سازوفيتش الواقعة غرب زلين، ارتفع منسوب المياه في الشوارع لما يصل إلى متر واحد، وتطلب الأمر نقل عشرات الأشخاص من منازلهم التي غمرتها المياه إلى بر الأمان.

وفي قرية راكوفا الواقعة شمال زلين، غمرت المياه أكثر من 40 مبنى، تشمل مكاتب البلدية والمدرسة.