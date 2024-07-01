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روسيا: سيطرنا على قريتين في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف في منطقة دونيتسك
1 يوليو 2024 16:42

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن قواتها سيطرت على قريتين جديدتين في شرق أوكرانيا.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن الجيش الروسي يسيطر الآن على قرية "ستيبوفا نوفوسيليفكا" في منطقة خاركيف وقرية "نوفوبوكروفسك" في منطقة دونيتسك.
وأضافت الوزارة، على تطبيق "تلغرام"، أن "وحدات تجمّع الجنود في الوسط" سيطرت على "بلدة نوفوبوكروفسكي (...) ووحدات من مجموعة القوات في الغرب على بلدة سيبوفا نوفوسيليفكا". 
وتقع القريتان في قطاعين مختلفين من الجبهة.
ويومي السبت والأحد، أعلن الجيش الروسي السيطرة على ثلاث قرى، بينها بلدة "شومي" الواقعة بالقرب من مدينة تورتسك التي تشكّل سدّا أساسيا على هذا الخطّ من الجبهة.
في الأشهر الأخيرة، حقّق الجيش الروسي مكاسب ميدانية على الجبهتَين الشرقية والجنوبية.

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المصدر: وكالات
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السيطرة على قرية
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