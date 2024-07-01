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قتيل في قصف على الأراضي الروسية

آثار قصف على بيلغورود
1 يوليو 2024 17:23

قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية، في بيان اليوم الاثنين، إن مدنيا قتل في قصف استهدف منشأة زراعية.
وتقول موسكو إن بيلغورود، المتاخمة لمنطقة خاركيف الأوكرانية، تتعرض للهجوم باستمرار من القوات الأوكرانية منذ بدء الأزمة الأوكرانية الحالية في فبراير 2022.
في السياق ذاته، أعلنت روسيا، صباح اليوم الاثنين، تدمير 36 طائرة من دون طيار أوكرانية خلال الليل في المناطق الغربية المحاذية لأوكرانيا.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، عبر تطبيق "تلغرام"، بأنّ "أنظمة الدفاع الجوي الموجودة في الخدمة دمّرت وقضت على 18 مسيرة فوق منطقة بريانسك، ودمّرت تسع مسيرات في منطقة كورسك وتسع مسيرات فوق منطقة بيلغورود".
وقال الحاكم المحلّي ألكسندر بوغوماز، عبر "تلغرام"، إنّ المسيرات التي تمّ تدميرها في منطقة بريانسك لم تتسبّب بأيّ ضحايا أو أضرار.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في الليلة السابقة، تدمير العدد ذاته من المسيّرات في ست مناطق غربية.
وتستخدم روسيا وأوكرانيا طائرات بدون طيار على نطاق واسع، بما في ذلك مسيرات متفجّرة كبيرة يمكن أن يصل مداها إلى مئات الكيلومترات. 
وكثّفت أوكرانيا هجماتها على الأراضي الروسية في العام 2024، مستهدفة مواقع تابعة لشبكة الطاقة تقول إنّها تزوّد الجيش الروسي والبلدات والقرى عبر الحدود بالطاقة.
من جهتها، أعلنت موسكو، اليوم الاثنين، سيطرتها على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا، بعد سيطرتها على منطقتين أخريين في اليوم السابق.

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