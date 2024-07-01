السلطات الأوكرانية تعلن إحباط محاولة انقلاب عسكري

أعلنت السلطات الأوكرانية عن إحباط محاولة انقلاب عسكري، حيث حاولت مجموعة من الأشخاص القيام "باستفزازات" في العاصمة الأوكرانية كييف أمس الأحد، بالتزامن مع احتفال البلاد بيوم الدستور.

جاء ذلك في تقرير لجهاز الاستخبارات ومكتب المدعي العام في أوكرانيا اليوم الاثنين.

وذكر التقرير أن الخطط تضمنت احتلال البرلمان خلال مظاهرة وتشكيل "حكومة مؤقتة".

وأضاف أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع أربعة رجال، حيث جرى احتجاز اثنين منهم.

وأوضح التقرير أنه تم العثور على أسلحة وذخائر خلال المداهمات.

يمكن أن يواجه المشتبه بهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حال ثبتت إدانتهم.

وأعلنت منطقة أمنية حول الحي الحكومي في العاصمة كييف، حيث تم تقييد الوصول إليها والحق في التظاهر.