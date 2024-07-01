إعلان فوز الرئيس الموريتاني بفترة جديدة

أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا، اليوم الاثنين، فوز الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالانتخابات الرئاسية، التي جرت أول أمس السبت.

وقال رئيس اللجنة الداه ولد عبد الجليل، في مؤتمر صحفي في مقر اللجنة في العاصمة نواكشوط، إن ولد الغزواني حصل على نسبة 56,12 % من الأصوات في الاقتراع.

انتخب ولد الغزواني رئيسا للمرة الأولى في 2019 خلفا للرئيس السباق محمد ولد عبد العزيز.

وأضاف ولد عبد الجليل أن المرشح المعارض والناشط الحقوقي بيرام ولد الداه ولد اعبيد حل ثانيا بحصوله على نسبة 22,10% من الأصوات.